Golf: Farmers; sorpresa Palmer, Molinari out

(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Al Farmers Insurance Open, torneo PGA Tour delle sorprese, irrompe Ryan Palmer, nuovo leader con 134 (-10) e un parziale show di 62 (-10). In California niente da fare per Francesco Molinari (146, +2) che tenta la rimonta ma rimedia la seconda eliminazione al taglio consecutiva. Tra i big fuori anche Justin Rose (campione uscente), Phil Mickelson (3 successi in carriera nell’evento), Xander Schauffele, Rickie Fowler e Gary Woodland. A La Jolla Rory McIlroy, numero 2 mondiale a caccia della leadership 5 anni dopo l’ultima volta, passa dalla 2/a alla 17/a piazza (140, -4) condivisa, tra gli altri, con Jordan Spieth, Jason Day, Bubba Watson, Hideki Matsuyama e Tiger Woods. Il campionissimo americano recupera e sogna l’83/o successo sul PGA Tour per diventare il nuovo recordman del circuito e superare Sam Snead. Ma la vetta per “Big Cat” dista 6 colpi, da recuperare in un week-end che promette spettacolo. Sul percorso del Torrey Pines GC Jon Rahm è invece 12/o (139, -5) a ridosso della Top 10. Il Farmers sorride fin qui agli outsider. Palmer, 43enne texano, guida il leaderbord ed è tallonato da Brandt Snedeker, 2/o con 136 (-8). Mentre sono in 3/a (137, -7) posizione John Holmes, Jhonattan Vegas, Sebastian Cappelen e Matthew NeSmith. (ANSA).