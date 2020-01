Giorno Memoria: Vox Diritti, aumenta antisemitismo ‘social’

(ANSA) – MILANO, 25 GEN – Cresce l’antisemitismo nei social network. In particolare – secondo l’ultima rilevazione della Mappa dell’Intolleranza datata novembre-dicembre 2019 realizzata da Vox Diritti – su 63.724 tweet riguardo gli ebrei, 44.448 erano negativi, un numero lievitato rispetto ai 19mila tweet (di cui 15 mila negativi) della rilevazione fatta fra marzo e maggio. In percentuale nei messaggi di odio sul social la percentuale di quelli riguardanti gli ebrei è passata dal 10 al 24,81, con un aumento anche della loro aggressività. Solo le donne (con un 39%) hanno ricevuto più offese online. Il picco di messaggi antisemiti si è registrato in particolare nel periodo delle minacce alla senatrice a vita Liliana Segre e della sua messa sotto scorta. Vox Diritti segnala che se prima i messaggi antisemiti venivano in particolare dalla zona di Roma e dell’alto Lazio ora hanno una diffusione omogenea in tutta Italia, oltre al Lazio in particolare in Lombardia, Liguria e Piemonte.