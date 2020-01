(ANSA) – WASHINGTON, 25 GEN – Negli Stati Uniti a otto giorni dall’avvio delle primarie democratiche Bernie Sanders appare saldamente in testa in Iowa staccando di ben sette punti l’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg e di otto l’ex vicepresidente Joe Biden, scivolato al terzo posto. Secondo l’ultimo sondaggio del New York Times, il senatore del Vermont guida col 25% dei consensi. Dietro Buttigieg col 18% e Biden col 17%. Staccatissima Elizabeth Warren col 4%.