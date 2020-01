Regionali: domani in E-R chiamati alle urne in 3,5 milioni

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GEN – Il voto per eleggere il presidente della Regione Emilia-Romagna e i componenti l’Assemblea legislativa regionale, chiama alle urne oltre 3,5 milioni di elettori: secondo la rilevazione del Ministero dell’Interno a 15 giorni dal voto, gli aventi diritto sono 3.508.332. Di essi, 1.704.295 sono uomini e 1.804.037 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Sarà possibile seguire i risultati in diretta sul sito della Regione. Sono disponibili on line anche le liste con tutti i nominativi dei candidati e i fac-simile per ciascuna delle nove circoscrizioni dell’Emilia-Romagna. Inoltre, sulle stesse pagine web, tutte le indicazioni di servizio per gli elettori, con informazioni utili sui diversi aspetti della consultazione elettorale. Tra esse un ‘come si vota’ (anche con una animazione creata ad hoc), il voto a domicilio, quello in ospedale, seggi volanti e speciali e il voto accompagnato.