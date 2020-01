(ANSA) – WASHINGTON, 26 GEN – Dopo l’audio rubato svelato dalla Abc, spunta ora anche il video della cena privata dell’aprile 2018 nel corso della quale Donald Trump parla con Lev Parnas, socio dell’avvocato personale del presidente Rudolph Giuliani, dandogli una direttiva ben precisa: sbarazzarsi immediatamente dell’allora ambasciatrice Usa in Ucraina Marie Yovanovitch. A diffonderlo è stata la Cbs che lo ha ottenuto dall’avvocato di Parnas, Joseph Bondi. Le immagini, girate di nascosto, durano 1 ora e 23 minuti, e intorno al minuto 40 si sente Trump, mai ripreso, dire “get rid of her!”, levatela di torno, “take her out! Ok? Do it!”. Il tycoon ha sempre sostenuto di non aver mai conosciuto Parnas.