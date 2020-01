Papa: teniamo Vangelo in tasca o apriamolo sul cellulare

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 26 GEN – Portare sempre con sé la Parola di Dio, in tasca o anche sul cellulare: è l’invito lanciato da Papa Francesco nell’omelia della messa per la I Giornata della Parola di Dio. “Abbiamo bisogno della sua Parola: di ascoltare, in mezzo alle migliaia di parole di ogni giorno, quella sola Parola che non ci parla di cose, ma ci parla di vita”. E il pontefice allora propone: “Facciamo spazio dentro di noi alla Parola di Dio. Leggiamo quotidianamente qualche versetto della Bibbia. Cominciamo dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, portiamolo in tasca con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che ogni giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che illumina le nostre tenebre, che con amore – ha concluso – conduce al largo la nostra vita”.