(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 26 GEN – Il Papa all’Angelus ha rivolto un pensiero alle persone che sono state colpite dal coronavirus. “Desidero pregare anche per le persone malate a causa del virus che si è diffuso in Cina. Il Signore accolga i defunti nella sua pace, conforti le famiglie e sostenga il grande impegno della comunità cinese già messo in atto per combattere l’epidemia”, ha detto il pontefice.