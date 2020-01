Netanyahu, il Piano di Pace di Trump è un ‘momento storico’

(ANSAmed) – TEL AVIV, 26 GEN – “Un momento storico”, “un’opportunità che si presenta una volta nella storia e che non può essere mancata”. Così il premier Benyamin Netanyahu ha definito l’imminente pubblicazione del Piano di Pace sul Medio Oriente di Donald Trump.”Oggi – ha detto Netanyahu che si appresta a partire per Washington dove avrà due incontri, domani e martedì, con Trump – abbiamo alla Casa Bianca il più grande amico che Israele abbia mai avuto”. “Per tre anni – ha aggiunto in un video diffuso su Facebook – ho avuto colloqui con Trump e il suo staff a proposito dei nostri più vitali interessi di sicurezza che devono essere inclusi in qualsiasi accordo. Ho trovato orecchie aperte alla Casa Bianca su tali bisogni”. Questa mattina, nel frattempo, con un volo di linea è partito alla volta degli Usa il leader centrista di Blu-Bianco Benny Gantz, maggiore avversario di Netanyahu nelle elezioni di marzo.