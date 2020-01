Turisti derubati nel Quadrilatero della Moda a Milano

(ANSA) – MILANO, 26 GEN – Doppio furto nella giornata di ieri nel Quadrilatero della moda di Milano dove sono stati derubati una coppia di turisti russi e una donna ucraina. Il primo episodio è accaduto in via Montenapoleone: una donna e un uomo russi avevano appena comperato due orologi Cartier quando, all’uscita del negozio, sono stati avvicinati con un pretesto da due donne, vestite di nero. Quando se ne sono andate i due hanno scoperto che dalla borsa che avevano con loro erano scomparsi i due orologi dal valore di circa 3mila euro. Il secondo furto è accaduto invece in un negozio di abbigliamento di via della Spiga. Una donna ucraina entrata per fare acquisti aveva appoggiato la giacca su un divano e, quando si è trattato di pagare i capi che aveva comperato, si è accorta che erano stati presi dalla giacca 4mila euro. Le immagini delle telecamere hanno ripreso una donna dai tratti sudamericani avvicinarsi alla borsa e infilarci una mano per prendere il denaro. Su entrambi gli episodi indagano gi agenti della Questura.