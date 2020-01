Pallanuoto: Europei; Serbia-Italia 8-7, Settebello è sesto

(ANSA) – BUDAPEST, 26 GEN – Il Settebello perde 8-7 dalla Serbia, oro olimpico a Rio 2016, e termina al sesto posto la 34/a edizione dei campionati europei di pallanuoto alla Duna Arena di Budapest. Per gli azzurri a segno Di Fulvio (3), Figlioli (2), Bodegas e Aicardi. Anche la Serbia, così come l’Italia, è già qualificata all’Olimpiade di Tokyo 2020: gli azzurri perché campioni del mondo a Gwangju 2019 e i serbi per aver vinto la World League a Belgrado il 23 giugno scorso. “Oggi la squadra mi è piaciuta – è il commento a fine match del ct Sandro Campagna -, e il fatto di aver giocato alla pari con la Serbia, che non si è certo risparmiata, ci deve dare confidenza in prospettiva futura. E’ andata assolutamente meglio di come ci siamo comportati con il Montenegro: è stato un passo avanti”. (ANSA).