Basket: Kobe Bryant morto in incidente con elicottero

(ANSA) – ROMA, 26 GEN – L’ex fuoriclasse del basket Kobe Bryant, icona dei LA Lakers e uno dei migliori giocatori di sempre, 41 anni, è morto in California in un incidente di elicottero, a bordo del quale si trovava con altre tre persone, oltre al pilota, fra le quali la figlia 13enne Gianna Maria. Tutti i passeggeri sono morti. “Una terribile notizia!”, è stato il tweet del Presidente Usa Donald Trump. Con i Lakers Kobe Bryant aveva vinto 5 anelli di campione Nba, e con la nazionale Usa l’oro olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012. Era cresciuto in Italia, dove per anno ha giocato suo padre Joe. (ANSA).