Siria: fonti, lealisti prendono tratto autostrada

(ANSAmed) – BEIRUT, 27 GEN – Le forze governative e russe hanno interrotto oggi un tratto chiave dell’autostrada che collega Hama con Aleppo e che passa per la regione nord-occidentale di Idlib, parzialmente fuori dal controllo governativo. Fonti sul terreno e media siriani affermano che le truppe di Damasco controllano ora un tratto dell’autostrada Maarrat Numan-Aleppo, arteria vitale per i commerci e questioni logistiche militari nella zona dell’offensiva russa e governativa. La città di Maarrat an Numan è ora di fatto isolata dal capoluogo regionale di Idlib e, secondo le fonti, sarà conquistata nelle prossime ore dalle forze di Damasco.