(ANSA) – Parigi, 27 GEN – “Il rimpatrio dei francesi che desiderano lasciare la regione di Wuhan avverrà in settimana con mezzi aerei”: lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ricevendo al Quai d’Orsay la stampa diplomatica per la tradizionale cerimonia di auguri di inizio anno. “Stiamo identificando i francesi che hanno intenzione di essere rimpatriati – ha detto Le Drian prima di assentarsi dalla cerimonia per un colloquio telefonico con il suo omologo cinese – in settimana si farà il rimpatrio. Ovviamente, queste persone, all’arrivo in Francia, saranno poste in quarantena”.