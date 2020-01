(ANSA) – ROMA, 27 GEN – “Cosa mi aspetto dal nuovo ad e presidente di Sport e Salute? Volontà di collaborare: da parte nostra c’è sicuramente, non ho motivo di dubitare che questo non avvenga”. Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò in vista dell’atteso annuncio della nomina del nuovo presidente e ad di Sport e Salute da parte del ministro per lo Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora. “Sono molto sereno, mi aspetto che faccia quello che è nella logica delle cose e del buonsenso”, aggiunge Malagò a margine della Giunta Coni di oggi. (ANSA).