Mistero in Russia sulle dimissioni dello stratega di Putin

MOSCA. – Continuano in Russia le scosse di assestamento dopo il terremoto causato dall’avvio della riforma costituzionale voluta da Vladimir Putin. L’arrivo del nuovo governo, sull’onda delle dimissioni di Dmitri Medvedev, ha generato infatti un rimpasto anche nell’amministrazione presidenziale, imprimendo una ‘fluidità’ nell’organigramma del Cremlino come non si vedeva da un pezzo.

Risultato. Un mostro sacro del putinismo, Vladislav Surkov, avrebbe gettato la spugna – e si sarebbe ritirato “in meditazione” – poiché in disaccordo con “la direzione” impressa al dossier ucraino. I condizionali sono d’obbligo perché, in linea peraltro con il personaggio, tutto è avvolto nel mistero. Surkov – ‘eminenza grigia’ del Cremlino, già vice capo dell’amministrazione presidenziale nonché stratega per la gestione del consenso interno e poi gran visir dell’operazione Crimea/Ucraina – non ha parlato di persona e a dar notizia dell’addio è stato l’analista politico Alexei Chesnakov, secondo cui (dopo il mese di meditazione) “riferirà sui motivi della sua decisione e sui piani futuri”.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, si è subito affrettato a dire che delle dimissioni di Surkov “non sa nulla” e comunque non vi sono “cambiamenti” nella strategia russa sull’Ucraina: chi parla, ha messo in guardia, lo fa a “titolo personale”.

Sarà. Di certo c’è che l’ex vice premier Dmitry Kozak è stato nominato da Putin vice capo dell’amministrazione presidenziale e, sostengono diverse fonti bene informate, a lui è stata affidata la gestione della partita ucraina – incanalata su una traiettoria di possibile (benché difficile) soluzione in virtù delle aperture decise a Kiev da Volodymyr Zelensky.

La caduta di Surkov potrebbe insomma essere l’unico effetto visibile di un bel giro di valzer tra Cremlino e governo (e viceversa) che molto può raccontare su cosa ha in mente Putin per il futuro. Andrei Belousov, proiettato nell’esecutivo col ruolo di potente primo vice premier dopo sette anni da consigliere presidenziale per gli affari economici, è infatti l’ideatore del programma d’investimenti da 420 miliardi di dollari che dovrebbe rivitalizzare il Pil della Russia.

Unico sostenitore – scrive the Bell – dell’operazione crimeana nel 2014 all’interno del ‘blocco economico’ vicino a Putin, è un grande fautore dell’intervento pubblico e in generale di una linea dirigista. Ovvero l’esatto contrario del ministro delle Finanze Anton Siluanov e, per certi versi, anche del neopremier Mikhail Mishustin.

La coppia Siluanov-Mishustin è infatti più favorevole al mercato e alle imprese e dunque Putin, che ama creare contrappesi interni, potrebbe aver scelto Belousov per garantire un certo che di sovranista al governo. L’ex ministro per lo Sviluppo Economico, Maxim Oreshkin, è stato poi chiamato al Cremlino al posto di Belousov. Porte girevoli per un potere che cambia ma, è il caso di dirlo, alla fine resta sempre uguale.

(di Mattia Bernardo Bagnoli/ANSA)