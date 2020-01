Strage discoteca: progetto Cri per ascolto giovani scampati

(ANSA) – SENIGALLIA (ANCONA), 27 GEN – Ascolto psicologico degli studenti coinvolti nella tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono cinque adolescenti e una madre 39enne nella calca, attività di protezione civile per formare una cittadinanza attiva e consapevole, supporto in caso di emergenze naturali e disastri causati dall’uomo. Sono settori di intervento, a fianco di operazioni di soccorso, nei quali interverrà la Croce rossa italiana, da febbraio con il progetto “I safe – Cri per le Emergenze”. E’ un’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Cariverona, che il comitato di Senigallia realizzerà con due percorsi. “I safe school”, a metà tra educazione e prevenzione, coinvolgerà gli istituti scolastici superiori cittadini fornendo agli studenti conoscenze su gestione dell’emergenza, protezione civile e supporto psicologico. “I safe town”, che comprende l’ascolto per aiutare ragazzi coinvolti nella tragedia di Corinaldo, sarà un presidio territoriale di supporto operativo gratuito, aperto ai cittadini. Questa seconda tranche del progetto “I safe” opererà nella sede di via Narente, in pieno centro storico di Senigallia. All’interno spazi di ascolto per aiutare cittadini in condizioni di disagio psico-sociale, percorsi per aiutare i giovani segnati dalla strage della discoteca, in cui morirono nella calca cinque adolescenti e una madre 39enne, avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, e attività di orientamento per questioni connesse alle emergenze.