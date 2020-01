++ Bryant: Reggio Emilia gli intitolerà una piazza ++

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 27 GEN – Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant una piazzetta. “Era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Il suo sorriso, il suo amore per il basket ci sono entrati dentro e un po’ di Reggio Emilia era entrata per sempre in lui, come ci aveva raccontato qualche anno fa tornando nella nostra città, che lui chiamava ‘casa’”, dice il sindaco Luca Vecchi. “Riposa in pace Kobe, Reggio Emilia non ti dimenticherà”. (ANSA).