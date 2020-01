(ANSA) – WASHINGTON, 27 GEN – I procuratori federali e l’Fbi hanno cercato di interrogare il principe Andrew sulla vicenda di Jeffrey Esptein, il miliardario suicidatosi in carcere mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni, ma non hanno mai ricevuto risposta alle loro richieste. Lo ha detto la procura di Manhattan, come riferisce il New York Times.