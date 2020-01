Preolímpico calcio: per la Vinotinto gara decisiva contro la Colombia

CARACAS – Dopo la vittoria di venerdì 1-0 contro l’Ecuador, la Vinotinto dell’italo-venezuelano Amleto Bonaccorso torna in campo oggi per sfidare i padroni di casa della Colombia. Il match contro i “cafeteros” é in programma alle 21:30 sul rettangolo verde dello stadio Hernán Ramírez Villegas della città di Pereira.

La nazionale creola disputerà, oggi, la sua terza partita in questo torneo preolímpico dove ha uno score di una vittoria (1 – 0 contro l’Ecuador) ed una sconfitta (1 – 0 con il Cile). Stesso discorso per la Colombia: sconfitta 1 – 2 con l’Argentina all’esordio e vittoria 4 – 0 contro l’Ecuador.

La nazionale di Bonaccorso scenderà in campo con la missione di vincere per tenersi in corsa nella lotta per un posto nel quadrangolare finale. Se porterà a casa i tre punti, raggiungerà quota 6 agganciando il Cile (che oggi riposa) ed Argentina (che oggi se la vedrà con l’Ecuador). In caso di sconfitta dell’Albiceleste e vittoria del Venezuela ci saranno tre squadre appaiate a 6 punti.

Mentre in caso di sconfitta, le possibilità di qualificazione dipenderanno da tutta una combinazione di risultati.

Questo sarà l’ottavo confronto ufficiale in un torneo preolímpico tra Colombia e Venezuela, con un bilancio di due vittorie vinotinto e 4 cafeteras. Il segno “X” è stato presente in una sola occasione, nell’edizione del 2000 a Londrina, in Brasile: 1 – 1, vantaggio cafetero con Castillo al 28esimo, pari venezuelano con Lionel Vielma all’82esimo.

I due successi sono arrivati nel 1980 (1 – 0 a Cali con un gol di Iker Zubizarreta al 68esimo) e 1996 (1 – 0 a Mar del Plata con una rete griffata da Jesús Valiente all’89esimo).

Classifica Girone A

1 – Argentina 6 punti (differenza reti +3)

2 – Cile 6 punti (differenza reti +2)

3 – Colombia 3 punti (differenza reti + 3)

4 – Venezuela 3 punti (differenza reti 0)

5 . Ecuador 0 punti (differenza reti – 8)

Oggi: Argentina – Ecuador e Colombia – Venezuela

Prossimo turno (30 gennaio): Argentina – Venezuela e Colombia – Cile.

(di Fioravante De Simone)