La febbre dei mercati, il coronavirus brucia 208 miliardi

MILANO. – Il coronavirus attacca la febbre ai mercati e si abbatte sulle Borse che si trovano a vivere il loro primo lunedì nero dall’inizio dell’anno. La paura per l’espandersi del contagio e gli eventuali effetti sull’economia globale hanno portato gli investitori a spostarsi dai mercati azionari verso i beni rifugio come oro e titoli di Stato.

A fine giornata in Europa le Borse hanno chiuso in profondo rosso ed hanno bruciato oltre 208 miliardi di euro di capitalizzazione. Situazione molto simile anche per l’Asia, dove molte delle piazze erano chiuse per festività, e per Wall Street. I principali timori sono per le ripercussioni sui dati del primo trimestre del prodotto interno lordo cinese.

Il rischio è che la diffusione del virus durante il Capodanno cinese possa influire particolarmente sui consumi, oltre al blocco della circolazione per 60-80 milioni di persone. Queste paure si sono abbattute sui listini europei che hanno visto Francoforte (-2,7%), Parigi (-2,7%), Londra e Milano (-2,3%), mentre si è assistito alla fiammata dell’oro e dello yen.

Ne hanno tratto vantaggio anche i bond governativi, con tutti i titoli di Stato, dal Vecchio Continente, al Giappone agli Usa che vedono i propri rendimenti calare. I Btp italiani e i titoli di stato greci sono stati quelli più acquistati, grazie anche all’esito delle elezioni italiane e al rialzo del rating di Atene da parte di Fitch.

In Europa a farne le spese sono state principalmente le compagnie aeree (-4,4%) con i timori di una riduzione di passeggeri diretti o in partenza dalla Cina. Giornata nera anche per il settore del lusso (-3,5%) con la prospettiva di una forte contrazione delle vendite.

Marcia indietro anche per l’automotive (-3%) con la paralisi del comparto in Cina dove Wuhan, luogo in cui sarebbe comparso il virus, rappresenta il distretto principale del settore.

L’incertezza sul futuro andamento dell’economia globale ha portato anche al crollo del prezzo del petrolio che a New York tocca i 52,55 dollari al barile (-3%). Su questo fronte si sono mossi i Paesi membri dell’Opec+, vale a dire l’Opec più altri produttori tra cui la Russia, che nel meeting di marzo decideranno la strada da percorrere.

In un contesto europeo non rassicurante, la Borsa di Milano ha tentato di contenere le perdite. L’esito delle elezioni in Emilia Romagna ha portato ad un rapido calo dello spread tra Btp e Bund che ha concluso la seduta a 140 punti base. Ne hanno tratto beneficio le banche che, nonostante un indice in calo del 2,3%, hanno limitato le perdite.

Piazza Affari, però, non resterà immune dai rischi del virus cinese. Le imprese italiane che rischiano di più, in Borsa e non solo, sono quelle del “lusso e del turismo, con problemi anche per i gruppi delle macchine industriali che dipendono dall’export, con la Cina che gioca un ruolo importantissimo”, afferma Vincenzo Longo, analista di Ig.com.

(di Massimo Lapenda/ANSA)