Comerciantes de Zulia piden le liquiden en bolívares lo cobrado en petros

CARACAS – Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, intercedió ante el gobierno en representación de los comerciantes de su entidad, quienes todavía esperan por la liquidación de los pagos recibidos a través del petro y que aún no se sabe cuándo les serán cancelados.

«Exigimos que se liquiden los consumos pendientes realizados a través del Petro. El Estado no debe pedir «paciencia» a los empresarios y comerciantes en esta economía inflacionaria sin crédito; no se puede regalar dinero que no tienen», escribió el empresarios en su Twitter.

Según fuentes relacionadas con el Ministerio de Finanzas, el gobierno otorgó a través del PetroAguinaldo aproximadamente 11 billones de bolívares, no obstante, la Asociación Nacional de Criptomonedas informó que los pagos por sistema BioPago del Banco De Venezuela en Petros serán liquidados a los comercios en Petros.

Declaración que genera confusiones, porque el Banco de Venezuela había señalado a los comerciantes que las liquidaciones se harían en bolívares, en atención al retraso ocasionado por el prolongado mantenimiento de la plataforma de Biopago de la entidad financiera estatal, a lo que el mismo banco pidió esperar.

Al parecer y según detalla Banca y Negocios, los comercios que recibieron la moneda digital vía Biopago tendrán que contar con su propia billetera en Petro, lo que supone que las empresas no recibirán bolívares en sus cuentas después de aceptar las transacciones en Petro.

La Sundde acecha

Desde este lunes la Sundde instó los comerciantes venezolanos a usar el biopago, sistema que permite realizar pagos en petros y los exhortó a aceptarlos.

También supervisan que los comerciantes no cobren comisiones ni suban los precios de los productos a cancelar con la moneda virtual, y que no los cambien por bolívares.

Igualmente, la institución del gobierno está receptia ante las denuncias formuladas por consumidores sobre supuesta especulación, así como sobre el uso y funcionamiento del biopago.