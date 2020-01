Baseball: premiati i migliori della stagione 2019-2020 della LVBP

CARACAS – Come accade ogni anno nel mese di gennaio, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha premiato i migliori “peloteros” della stagione 2019 – 2020. In un noto albergo della capitale sono stati consegnati i trofei “Jugador Más Valioso”, “Productor del Año”, “Set Up del Año”, “Cerrador del Año”, “Regreso del Año”, “Novato del Año”, “Pitcher del Año” e “Mánager del Año”.

Il primo giocatore ad essere omaggiato é stato l’esterno dominicano Olmo Rosario, delle Águilas del Zulia, che ha portato a casa due rinonoscimenti: “productor del año” e “jugador más valioso”.

Poi é stato il turno del lanciatore dei Navegantes de Magallanes, Yohan Pino che si é aggiudicato il riconoscimento “pitcher del año”. Mentre, il “set up del año” é stato alzato in cielo da Henry Rodriguez delle Águilas.

Il dominicano Denis Phipps, che ha disputato una stagione da favola coi Caribes de Anzoátegui portandoli con i suoi colpi con la mazza fino in finale, ha vinto il “regreso del año”.

Dal canto suo, il lanciatore Gregory Infante, che é stato un vero cecchino dal monte con i suoi 15 savers, é stato insignito con il riconoscimento “cerrador del año”.

Il debuttante Angel Reyes, delle Águilas del Zulia, ha vinto il “novato del año”, infine il manager Renny Osuna dei Tiburones de la Guaira ha ricevuto il “manager del año”. Osuna, é il secondo allenatore dei “salados” che si aggiudica questo riconoscimento. Il precedente risale alla 2011 – 2012, quando Marco Davalillo si aggiudicò il “Manager del Año”.

(di Fioravante De Simone)