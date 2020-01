Bryant:Nba rinvia derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers

(ANSAAFP) – LOS ANGELES, 27 GEN – Il derby basket di Los Angeles tra Lakers e LA Clippers, in programma martedì allo Staples Center, è stato rinviato. Lo ha annunciato la NBA oggi dopo la morte della star del basket planetario Kobe Bryant in un incidente in elicottero. “La decisione è stata presa per rispetto verso i dirigenti e la squadra dei Lakers, profondamente addolorata per la tragica perdita della leggenda del club Kobe Bryant, della figlia Gianna e di altri sette persone in un incidente in elicottero domenica scorsa”, ha aggiunto in una nota la Nba. (ANSAAFP).