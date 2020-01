CARACAS – Molto spesso i giovani sportivi sognano di eccellere in una disciplina e partecipare ai giochi olimpici; è un sogno molto interessante poiché indica la competizione e la voglia di raggiungere un obiettivo.

Questo sogno nel cassetto si é avverato per il venezuelano Andrés Lage (28 anni), che nel mese di novembre ha timbrato il suo biglietto per i giochi olimpici di Tokyo 2020. Lage si é qualificato grazie alla sua prestazione nel Southamerican Selection che si é disputato nella Marina da Gloria a Rio de Janeiro.

“Quando ho centrato la qualificazione ho sentito dentro di me un grande sollievo. Da un po’ di tempo cercavo di raggiungere questa meta, adesso sono soddisfatto di aver raggiunto un sogno” spiega Lage in un comunicato stampa.

Il navigatore creolo spiega com’é la sua preparazione in chiave Tokyo 2020: “Appena sono tornato dal Brasile, a Valencia ho continuato ad allenarmi con il mio team, la mia meta è continuare ad allenarmi fino ai giochi”. – confessa Lage, aggiungendo – “I prossimi mesi saranno pieni di preparazione física, ci saranno allenamenti forti in acqua per arrivare al top a Tokyo”.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno dal 22 luglio al 9 agosto, sarà la capitale del Giappone a ospitare la XXXII edizione dei Giochi Estivi che come sempre si preannunciano altamente spettacolari, avvincenti, emozionanti, palpitanti: ci aspettano giorni di grande sport, l’evento più importante del quadriennio offrirà prestazioni di altissimo livello, regalerà storie da brivido, consegnerà personaggi alla leggenda, farà sognare i tanti appassionati, farà esultare gli atleti e tutti i fan, gioieremo e piangeremo in un susseguirsi di gare non stop.

Prima di volare nella terra del sol levante, Andrés Lage, tornerà in Spagna dove risiede dal 2015 per partecipare ad una prova che si svolgerà a Palma di Maiorca, poi volerà a Genova per partecipare ad una tappa della Coppa del Mondo, per poi ritornare a Palma di Maiorca.

“Sarà un mese e mezzo intenso durante il quale valuteremo quali saranno i dettagli da sistemare prima della gara in Giappone. Nel mese di giugno, ci sarà la finale della Coppa del Mondo in Giappone, nella stessa sede dove si svolgerà la gara dei giochi olimpici. L’idea é prepararci durante tutto il tempo che precede i giochi per conoscere al meglio il luogo dove si svolgerà la prova. Vogliamo essere pronti per scrivere la storia nei giochi olimpici”.

Oltre a Lage hanno un posto garantito per i Giochi Olimpici di Tokyo: Yulimar Rojas (salto triplo), Robeylis Peinado (salto con l’asta), Orluis Aular (ciclismo) e Daniel Dhers (BMX). A livello di squadra la terra di Bolívar sarà rappresentata dalla pallavolo maschile che durante il fine settimana ha timbrato il biglietto verso il torneo a cinque cerchi.

(di Fioravante De Simone)