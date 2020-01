ROMA. – Se il ministro Alfonso Bonafede non darà un segnale di apertura sul tema della prescrizione, Italia viva è pronta a votare contro le sue linee programmatiche in Aula. E subito dopo, votare alla Camera a favore della legge del forzista Costa che propone di cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione.

La prima prova dopo le regionali, rischia di trasformarsi in una dolorosa spaccatura per la maggioranza. Italia viva non intende fare sconti ed è pronta anche a bocciare l’intero programma del ministro. Per provare a mediare, in serata si è tenuta una riunione con i capigruppo di maggioranza nelle commissioni giustizia nella quale è stata raggiunta un’intesa di massima sulla risoluzione da votare in Aula.

E sulla prescrizione si è ipotizzato il rinvio della legge Costa in commissione, per prendere tempo. Ma che basti per convincere i renziani, è tutt’altro che scontato. “Saremo coerenti”, avverte Ettore Rosato. Iv fa sapere di essere contraria anche al ritorno in commissione del testo Costa, un provvedimento ad alto rischio anche perché dovrebbero esserci alcuni voti segreti. L’idea degli alleati è rispedire il testo Costa in commissione e prendersi ancora del tempo per trovare una sintesi. Ma Iv vuole segnali subito.

“Non si vedono mediazioni all’orizzonte”, affermano. E’ al premier Giuseppe Conte che ora guardano gli alleati di governo: le mediazioni possono essere “sconce” dice lui, che spiega di lavorare alla migliore soluzione per la riforma del processo penale, nell’ambito della quale c’è anche la prescrizione.

Il Pd spinge perché il provvedimento, che “nelle bozze contiene tante cose buone”, vada in Cdm già questa settimana, a prescindere da un accordo sulla prescrizione. E’ probabile che ci si prenda un po’ più di tempo. A meno che la notte non porti consiglio e anche il rinvio della legge Costa in commissione – per il quale serve un voto d’Aula – fallisca: a quel punto la rottura è possibile.

(di Serenella Mattera/ANSA)