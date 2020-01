Migranti: 1.300 persone sbarcate da inizio anno

(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Sono quasi 1.300 i migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno. Secondo i dati del Viminale, fino a questa mattina erano arrivate 870 persone ma a queste vanno aggiunte le 407 a bordo della Ocean Viking che sta facendo rotta verso Taranto dopo aver avuto l’autorizzazione allo sbarco. Nello stesso periodo del 2019 erano state 155 le persone arrivate in Italia. E proseguono i soccorsi in mare: la Open Arms ha salvato davanti alla Libia, in meno di 24 ore e in 3 distinte operazioni di soccorso, 237 migranti. La Alan Kurdi, la nave della Ong Sea Eye, si trova invece ancora al largo della Sicilia con 77 persone a bordo. Intanto la procura di Agrigento ha chiesto l’archiviazione per il capo missione e il comandante della Mare Jonio Luca Casarini e Pietro Marrone, indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare: a marzo del 2019 non avevano obbedito all’alt e non avevano spento i motori quando la nave era di fronte a Lampedusa.