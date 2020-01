CARACAS – El Gobierno de Nicolás Maduro contrató los servicios legales y de cabildeo ante la Administración de Trump, según el registro de agentes extranjeros del Departamento de Justicia.

El trato es para aliviar las sanciones y restablecer las relaciones bilaterales justo cuando parece estancarse la campaña estadounidense para derrocar al gobierno de Maduro.

Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador general designado por Maduro en 2015, contrató por 12,5 millones de dólares a la firma estadounidense Foley & Lardner LLP, que además fichó por 2 millones al cabildero Robert Stryk, de la firma Sonoran Policy Group, detallan los documentos registrados con fecha del pasado 24 de enero.

La firma legal y la empresa de Stryk, Sonoran Policy Group, se registraron separadamente como contratados por Muñoz ante el Departamento de Justicia de EEUU, en documentos publicados el lunes en el sitio en línea de dicha oficina.

Sus funciones se basarán en “desarrollar una estrategia para actuar con el gobierno de EEUU a fin de retirar al actor extranjero u otros actores de las listas de entidades sujetas a sanciones económicas estadounidenses debido a sus vínculos con la República”, dice el documento de Foley.

Los trámites se llevan a cabo mientras el respaldo estadounidense a Juan Guaidó, el líder opositor que muchos países consideran presidente legítimo de Venezuela, está siendo criticado.

Un año después de iniciada la campaña respaldada por EEUU para sacar a Maduro del poder, el gobernante venezolano ha logrado aplastar un intento de golpe, protestas masivas y duras sanciones económicas estadounidenses que han cortado el acceso de su gobierno a los bancos occidentales.

Por su parte, el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los EEUU, Carlos Vecchio, cuestionó cómo Nicolás Maduro pudo pagarle 12 millones de dólares a un lobby si no puede comprar comida para el país.

El ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Édgar Zambrano fue preguntado también sobre lo publicado en cuanto a la contratación de una agencia en EEUU para hacer lobby con el gobierno del presidente Donald Trump por parte del gobierno de Nicolás Maduro y respondió que solo maneja información ofrecida por los medios de comunicación, “pero no tenemos elementos fácticos” para determinar si eso es cierto o no.

“Ellos tienen su estrategia y buscarán aligerar como puedan el tema de las sanciones con EEUU (…) pero nosotros seguimos auspiciando (…) hacemos loas para que la salida sea constitucional”, señaló.