Guaidó fue recibido con honores en Canadá

CARACAS – El representante de Venezuela en Canadá designado por la AN, Orlando Viera-Blanco, aseveró que el presidente interino, Juan Guaidó, fue recibido con todos los honores de Jefe de Estado y que “ya no queda duda de quién es él entre los canadienses”.

“Guaidó ha sido recibido con absoluto reconocimiento por parte de las autoridades canadienses, por el Parlamento y la tarde de ayer sostuvimos una reunión de más de una hora con el primer ministro Justin Trudeau, y las excanciller Chrystia Freeland, además de su equipo de cancillería. Si había alguna idea sobre quién era Juan Guaidó en Canadá, ayer y hoy quedaron disipadas”, aseguró Viera-Blanco.

“Elogio al presidente interino Guaidó por la valentía y el liderazgo mostrados en sus esfuerzos por devolver la democracia en Venezuela, y le ofrezco el continuo apoyo de Canadá”, dijo Trudeau a través de un comunicado.

Viera-Blanco, entrevistado en TVVenezuela, señaló que en la reunión se discutió el desafío que es ir a unas elecciones parlamentarias con las mismas condiciones en Venezuela, que terminará repitiendo “historias del pasado que van a dar con el desplazamiento de la votación”.

“Las condiciones no son favorables porque un pueblo cansado y ansioso de cambio, no va a ir a unas elecciones para tratar de resolver un asunto que no se resolverá en las papeletas”, señaló.

Por su parte, el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, confirmó este martes la visita a la ciudad de Miami del Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, donde el sábado 1 de febrero sostendrá un encuentro público con ciudadanos venezolanos y latinoamericanos.

“Venezolanos y latinoamericanos en Miami, acompañemos al Presidente Juan Guaidó en Miami antes de su regreso a Venezuela. Hagamos historia”, dijo Vecchio a través de un mensaje en su cuenta en twitter.

El Presidente Guaidó acaba de realizar una exitosa gira por Colombia, Europa y Canadá, donde sostuvo importantes encuentros con líderes del mundo, participó en el Foro Económico Mundial de Davos y se reunió con la diáspora venezolana.

La Embajada de Venezuela ante los Estados Unidos ofrecerá detalles sobre la hora y el lugar donde será el evento público con el primer mandatario de Venezuela.