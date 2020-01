Calciomercato: l’italo-venezuelano Kouffati Agostini giocherà con il Táchira

CARACAS. – Dopo la bruciante sconfitta all’ultimo respiro con gli acerrimi rivali del Caracas, il Deportivo Táchira vuole riscattarsi in questo 2020. Per questo motivo, la società giallonera si é mossa sul mercato rinnovando la rosa dei giocatori con undici cessioni e sei acquisti.

Hanno lasciato la località andina: Lucas Gómez (argentino), Aquiles Ocanto (Deportivo La Guaira), Juan Colina (Equidad, Colombia), Manuel Granados, Luis Ovalles (Panameño), Carlos Lujano (TU Ambato, Ecuador), Andrés Montero (Coquimbo Unido, Chile), Lucas Trejo (Zacatepec, Messico), Beycker Velásquez (Caracas), José Miguel Reyes e Adrián Montañez (Dynamo Puerto FC).

Invece sono arrivati nella cosiddetta “ciudad cordial de Venezuela”: José Manuel Velásquez (Nacional, Paraguay), Anthony Graterol (Atlético Venezuela), Miguel Camargo (Universitario, Panamá), Javier Liendo (Pérez Zeledón, Costa Rica) e Nicolás Foglia (Estudiantes de Rio Cuarto, Argentina).

L’ultimo ad aggregarsi alla lista dei nuovi gialloneri é stato l’italo-venezuelano Jacobo Koufatty Agostini, arrivato nella località andina via Deportes Iquique. Con la formazione cilena ha disputato 803 minuti in 15 gare, segnando anche un gol.

Il centrocampista classe 1993, in carriera ha vestito le maglie di Monagas (2010 – 2013), Trujillanos (2013-2014); Deportivo Petare (2014-2015); Deportivo Lara (2015); Deportivo Cuenca (2016); Millonarios (2017); Xinjiang Tianshan Leopard (2018); Club Deportes Iquique (2019).

Kouffati Agostini ha disputato 4 gare con la nazionale venezuelana ed ha segnato un gol, nella vittoria 5 – 0 contro la Bolivia durante le qualificazioni verso il mondiale Russia 2018.

Tra i protagonisti in questa sessione di mercato c’é il Caracas che ha portato alla corte di Noel Sanvicente: Carlos “Kaki” Rivero (via Mineros de Guayana), Sandro Notaroberto (via Estudiantes de Caracas), il ghanese Kwaku Osei (via Senic, Eslovaquia) e Javier Maldonado (via Zamora).

(di Fioravante De Simone)