(ANSA) – NEW YORK, 28 GEN – Kobe Bryant sarà ricordato anche durante gli Oscar. L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences, l’ente che organizza la cerimonia, ha fatto sapere che intende rendere un tributo al campione dell’Nba tragicamente morto domenica scorsa in seguito allo schianto dell’elicottero su cui viaggiava anche con la figlia. Nel 2018 Bryant aveva vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio animato con il film autobiografico di soli cinque minuti ‘Dear Basketball’, da lui stesso scritto e prodotto e al quale aveva anche prestato la voce. Non è ancora chiaro che tipo di tributo ci sarà la sera del nove febbraio tuttavia Academy, alla notizia della sua morte, aveva già scritto un commovente messaggio su social media. “Dubitavano che ce l’avrebbe fatta nell’Nba – si legge su Instagram – e dimostrò che si sbagliavano. Dubitavano che avrebbe vinto un campionato e dimostrò che si sbagliavano. Dubitavano che sarebbe stato in grado di fare film e vinse un Oscar. Come tutti i grandi artisti, Kobe Bryant ha dimostrato che gli scettici si sbagliavano. Riposa in pace”. (ANSA).