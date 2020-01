(ANSA) – SCHLADMING (AUSTRIA), 28 GEN – Lo slalom speciale notturno di Coppa del Mondo di Schladming e’ stato vinto dal norvegese Henrik Kristoffersen in 1.42.37. Per lui è stata la vittoria n. 21. Secondo il francese Alexsis Pinturault in 1.42.71 e terzo lo svizzero Daniel Yule in 1.43.20. E’ finito fuori l’austriaco Marco Schwarz che era al comando dopo la prima manche. Miglior azzurro Simon Maurberger 5/o in 1.43.44, 24 anni e miglior risultato in carriera. Poi c’è’ Alex Vinatzer 6/o in 1.43.49. Il tutto con un ‘giallo’ per il ventenne altoatesino. Il cronometro aveva infatti dato Vinatzer al comando ma invece una donna del pubblico in costume folk era riuscita a superare le protezioni e a passare sotto il traguardo quasi contemporaneamente all’azzurro facendo scattare le fotocellule in anticipo e dando così’ l’altoatesino momentaneamente al comando di ben 56 centesimi. Ma il tempo e’ stato subito corretto dando Vinatezer in ritardo di 13 centesimi. Nella bolgia di Schladimig, con i suoi 45 mila spettatori , non sono una novita’ simili episodi . In passato ci furono lanci di palle di neve e raggi laser che crearono problemi ai cronoemetraggi . In classifica anche Tommaso Sala, che con il pettorale 39, ha chiuso in 1.44.41. Stefano Gross – decimo dopo la prima manche – e’ invece finito fuori nella seconda. La coppa del mondo uomini passa ora in Germania, a Garmisch-Partenkirchen, dove sabato e domenica sono in programma una discesa ed un gigante. La discesa sarà’ anche la 355/a ed ultima gara in carriera del campione azzurro Peter Fill . Nelle prossime ore e’ intanto attesa la decisione della Fis di annullare a causa del coronavirus la trasferta cinese della Coppa del mondo uomini prevista per meta’ febbraio. (ANSA).