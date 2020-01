CARACAS. – Gara spettacolare a Barquisimeto. I tifosi che hanno gremito gli spalti dello stadio Antonio Herrera Gutiérrez per stringersi attorno dei suoi Cardenales de Lara hanno presenziato un di quei match che ti incollano al seggiolino e ti tengono con i fiato sospeso.

L’eroe della serata per la formazione barquisimetana é stato Yordanys Linares. Il “pelotero” che in carriera ha piú di 2000 presenze come battitore, non avrebbe mai immaginato che nell’ottava ripresa del settimo gioco della finale con un suo colpo vincente avrebbe regalato lo scudetto alla sua squadra.

Nell’ottava ripresa, la gara era sul 2 – 2 e c’erano due out e Linares era nel box de battitori, il suo hit ha mandato a segno due compagni per portare la gara sul 4 – 2. Colpo micidiale che ha mandato al tappeto i Caribes de Anzoátegui, che nel nono ed ultimo inning si sono arresi mandando in delirio la città dov’é stato scagliato al cielo l’urlo: “¡Na guaraaa! ¡Somos campeones!”

I Cardenales de Lara mettono in bacheca il sesto scudetto dopo quelli conquistati nelle staguioni: 1990 – 1991, 1997 – 1998, 1998 – 1999. 2000 – 2001 e 2018 – 2019.

La squadra della “ciudad musical de Venezuela” rappresenterà il Venezuela nella Serie del Caribe che si disputerà tra il primo ed il sette febbraio nella città di San Juan.

Oltre ai Cardenales ci saranno i Vaqueros de Monterola (Colombia), Astronautas de Chiriquí (Panama), Cangrejeros de Santurce (Porto Rico). Mentre in Messico e Repubblica Dominica si stanno ancora disputando le finali.

(di Fioravante De Simone)