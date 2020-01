CARACAS. – Per diversi motivi, il mondo dello sport ha perso tre campioni in quattro giorni.

Sabato, il giovane talento del Caracas Fútbol Club, Cristian Carrillo (19 anni) é svenuto durante una partita amichevole che stava disputando, sul campo del Cocodrilos Sport Park, la primavera dei “rojos del Ávila” contro l’Atlético Venezuela. Il campioncino é stato trasportato subito in clinica dove sfortunatamente non ce l’ha fatta.

Domenica, gli amanti della palla a spicchi ricevevano una fitta al cuore: Kobe Bryant (41 anni) e sua figlia Gianna (13 anni) sono morti in un incidente con l’elicottero.

Black Mamba, nomignolo con cui era noto il cestista dei Los Angeles Lakers, ha disputato 20 stagioni in NBA. Mettendo in bacheca 5 anelli da campione, in due occasioni é stato l’MVP della finale, 18 presenze nell’All Star Game, due medaglie d’oro ai giochi olimpici (Pechino 2008 e Londra 2012).

Il 13 aprile del 2016, disputava la sua ultima gara ufficiale con la maglia dei suoi adorati Lakers. Quel giorno, segnò 60 punti (23 solo nel quarto periodo) nel match contro i Utah Jazz.

Il 18 dicembre 2017, la formazione californiana ritirava le maglie con il numero 8 e 24, diventando il primo giocatore che riceveva quest’onore con la stessa squadra. Al suo prestigioso palmarés bisogna aggiungere anche il premio Oscar vinto grazie al cortometraggio sulla sua carriera sportiva (The players basketball), che é iniziata in Italia, paese dove giocava suo papá.

Oggi ci siamo svegliati con la notizia della scomparsa a causa di una malattia del giornalista sportivo Miguel Sanmartín.

Il collega durante diversi anni ha lavorato per testate come El Universal, La Verdad, El Mundo. Come giornalista ha assistito a diverse edizioni di Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos e Series del Caribe. Grazie al suo lavoro ha vinto diversi premi come miglior giornalista sportivo dell’anno.

(di Fioravante De Simone)