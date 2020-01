(ANSA) – NUORO, 29 GEN – Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Compagnia di Isili e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro, con il supporto del personale e di unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna di Abbasanta (OR), hanno arrestato un uomo accusato dell’omicidio del compaesano Roberto Vinci, l’allevatore di 48 anni freddato con due fucilate la sera del 20 agosto dello scorso anno nei pressi del suo podere. I militari hanno dato esecuzione alla misura cautelare di custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari su richiesta della Procura. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle 11 nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.