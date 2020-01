(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 29 GEN – Un’operazione della Polizia di Stato è in corso, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, per l’esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare – 12 in carcere e 2 agli arresti domiciliari – emesse nei confronti di capi, luogotenenti ed affiliati alla pericolosa cosca Labate, intesa “Ti Mangiu”, di Reggio, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa e di diverse estorsioni aggravate dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta. Numerose le perquisizioni e i sequestri eseguiti: società e aziende per un valore di circa un milione di euro, operanti nel settore alimentare e della distribuzione di carburanti. L’inchiesta ha svelato gli interessi della cosca per scommesse on line, slot machine e lo sfruttamento delle corse clandestine di cavalli. Ma il sistematico ricorso ad attività economiche nei confronti di operatori economici resterebbe il core business delle attività criminali dei “Ti Mangiu”