Tifosi investiti: gare Vultur Rionero e Melfi a porte chiuse

(ANSA) – POTENZA, 29 GEN – Due gare del campionato di calcio di Eccellenza lucana, Vultur Rionero-Real Senise e Melfi-Ripacandida, in programma domenica prossima, 2 febbraio, si disputeranno a porte chiuse. La decisione è stata presa dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, in riferimento all’episodio avvenuto lo scorso 19 gennaio, quando, a Vaglio Basilicata (Potenza), in seguito a un agguato teso dai tifosi della Vultur Rionero a quelli del Melfi, un tifoso vulturino, Fabio Tucciariello, di 39 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto guidata da un supporter melfitano, Salvatore Laspagnoletta, di 30, in carcere con l’accusa di omicidio volontario.