Brexit: Farage,è importante come uscita Gb da Chiesa di Roma

(ANSA) – BRUXELLES, 29 GEN – “Alla mezzanotte di questo venerdì passiamo il punto di non ritorno”. E’ quanto ha detto il leader del Brexit Party, l’eurodeputato Nigel Farage alla conferenza stampa oggi al parlamento europeo in vista del voto dell’Eurocamera oggi pomeriggio sulla Brexit. Farage parlando dell’uscita del Regno Unito dalla Unione europea ha poi detto che “per noi è probabilmente la cosa più importante da quando Enrico VIII ha portato il paese fuori dalla Chiesa di Roma”, definendo questo passaggio “un momento significativo”. Quanto al referendum ha aggiunto: “è stato un esercizio di democrazia diretta” in quanto “alla gente è stato chiesto di prendere una decisione grande e fondamentale molto chiara: il tuo voto sarà rispettato e attuato, non potrebbe essere più chiaro”.