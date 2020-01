Mafia: on. Verini, Commissione Antimafia sarà in Umbria

(ANSA) – PERUGIA, 29 GEN – “La Commissione parlamentare Antimafia sarà in Umbria il 10 febbraio”: lo ha annunciato l’on. Walter Verini, Pd, membro dell’Organismo. “Lo ha deciso l’Ufficio di Presidenza – ha aggiunto -, raccogliendo una proposta che come Partito democratico avevamo formulato all’indomani delle notizie sull’inchiesta sulle infiltrazioni ‘Ndranghetiste e della criminalità organizzata in diversi ambiti della regione”. “Si tratta di una decisione importante – sottolinea Verini -, perché contribuisce a tenere acceso un faro sui rischi che corrono il tessuto economico e sociale e la convivenza civile dell’Umbria e ad approfondire sotto diversi aspetti vicende e fenomeni legate a questi rischi. Durante la sua missione, la Commissione Antimafia audirá, come nelle altre occasioni di accesso in altre regioni, gli Uffici giudiziari e antimafia, le forze dell’ordine e della sicurezza, i rappresentanti delle istituzioni, le forze economiche e sociali e le associazioni impegnate per la legalità e contro le mafie”. (ANSA).