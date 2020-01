(ANSA) – BRUXELLES, 29 GEN – “Anche oggi qualcuno non vuole guardare e anche adesso qualcuno dice che non è vero”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre intervenendo al Parlamento europeo a Bruxelles, parlando della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Segre ha ricordato con le parole di Primo Levi “lo stupore per il male altrui”, che “nessuno che è stato prigioniero” nel campo “ha mai potuto dimenticare”.