(ANSA) – WASHINGTON, 29 GEN – La Casa Bianca ha messo in guardia formalmente l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton dal pubblicare il suo libro ‘The Room Where it Happened: a White House Memoir’. Lo riferisce la Cnn citando proprie fonti. Nel libro Bolton conferma che il tycoon subordinò gli aiuti militari a Kiev all’apertura di un’inchiesta contro i Biden, minando la linea di difesa nel processo di impeachment.