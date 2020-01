Sport: Ics, premio speciale al ‘Viareggio’ per Cino Marchese

(ANSA) – ROMA, 29 GEN – “Abbiamo previsto due iniziative per ricordare Cino Marchese. Istituiremo una borsa di studio a lui dedicata per il Master in Sport Business Strategies premiando due ex atleti under 35, che hanno vestito almeno una volta la maglia azzurra e si sono distinti in modo particolare. E poi il premio speciale ICS del Torneo di Viareggio diventerà Premio Marchese e sarà attribuito a un dirigente sportivo”. Lo ha annunciato il presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, in occasione della presentazione del libro “Il Marchese del Tennis”, biografia del noto manager sportivo Cino Marchese, scomparso lo scorso anno, scritta dalla giornalista Gaia Piccardi, primo appuntamento dell’anno con “AllenaMente”, il progetto culturale voluto e portato avanti dall’Ics. “Cino è stato una presenza costante nella mia vita – ha spiegato il presidente dell’Ics Andrea Abodi – Ho avuto tutto, dalla famiglia al lavoro, ho avuto la possibilità di far succedere le cose e questo è un grande privilegio in un mondo come quello dello sport nel quale tutti vorrebbero entrare: se oggi sono qui è perché ho incontrato Cino Marchese”. “Un giorno Cino Marchese mi chiamò – ha aggiunto Piccardi raccontando la genesi del testo – e mi disse di aver deciso di scrivere un libro e di volerlo fare insieme a me. Mi ha scelto e io mi sono divertita moltissimo”. (ANSA).