CARACAS – Dopo la presenza nel mondiale andato in scena in Cina, la Vinotinto dei canestri sta cercando di fare l’accoppiata qualificandosi anche ai Giochi Olimpici Tokyo 2020. Il Preolímpico in cui sarà impegnata la nazionale allenata da Fernando Duró, si disputerà tra il 23 e 28 giugno a Kaunas, in Lituania.

Timbrare il pass per la terra del sol levante non sarà facile. La Vinotinto, inserita nel girone A, dovrà fare i conti con i padroni di casa e la Corea del Sud. Nel paese baltico, andrà in scena anche il girone B, dove ci sono Polonia, Slovenia ed Angola.

Le altre sedi designate dalla FIBA per ospitare i diversi tornei preolimpici di basket sono: Belgrado (Serbia), Spalato (Croazia) e Victoria (Canada).

La nazionale azzurra, per timbrare il biglietto volerà nella capitale serba e dovrà fare i conti con Senegal e Porto Rico. Nell’altro raggruppamento del paese balcánico ci sono i padroni di casa, Nuova Zelanda e Repubblica Dominicana.

Nei gironi che si disputeranno a Spalato ci sono: Germania, Russia e Messico nell’A, mentre nel B troviamo Tunisia, Croazia e Brasile.

Infine, a Vitoria in Canada si sfideranno: Grecia, Cina e Canada nell’A e Ururuguay, Repubblica Ceca e Turchia nel B.

Si qualificheranno ai Giochi Olimpici le prime classificate di ogni girone.

La squadra di pallacanestro tenterà di tutto per arricchire il numero di partecipanti nei giochi Olimpici di Tokyo per cui hanno già timbrato il pass 17 sportivi: la nazionale di pallavolo maschile, Yulimar Rojas (salto triplo), Robeylis Peinado (salto con l’asta), Daniel Dhers (BMX), Orluis Aular (ciclismo) ed Andrés Lage (vela).

(di Fioravante De Simone)