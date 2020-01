(ANSA) – MILANO, 29 GEN – Il Milan conferma di aver ceduto in prestito al Siviglia Suso, partito questa mattina per la sua nuova avventura. “Il Milan – si legge sul sito del club rossonero – comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jesus Joaquín Fernandez Saenz de la Torre (Suso) al Siviglia. Il club ringrazia Jesus e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”. L’obbligo di riscatto per Suso, 26 anni, scatta in caso di qualificazione del Siviglia in Champions League. Il Milan, in tal caso, incasserà 21 milioni più tre di bonus. (ANSA).