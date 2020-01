Libia: Sardine, accordi macchia più unta nostra coscienza

(ANSA) – BOLOGNA, 30 GEN – Le ‘sardine’ si schierano contro il rinnovo del Memorandum Italia-Libia, “accordi – scrivono in un post su Facebook – che sono la macchia più unta della coscienza italiana e di quella europea”. Tra qualche giorno, si legge, “il rinnovo del Memorandum Italia-Libia diventerà formale. E diventerà formale senza le modifiche che il governo aveva promesso tre mesi fa, quando il rinnovo degli accordi venne sancito, nonostante la richiesta inascoltata di cancellarli”. Modifiche che – proseguono le sardine – “comunque non rendevano meno drammatico un accordo che di fatto ci rende complici”. Dunque, “in questi giorni di memoria, in questi giorni nei quali sono più i ‘grazie’ e gli attestati di stima per quella grande partecipazione che abbiamo stimolato, preferiremmo le risposte, i fatti, qualcosa che cambi il corso di una storia che prima o poi ci presenterà il conto”.