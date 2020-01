NEW YORK. – È stato un importante evento iniziato sabato 25, in cui Nello Musumeci presidente della Regione Sicilia, ha promosso l’unione culturale tra i siciliani e i loro discendenti all’estero. È stato accompagnato inoltre, da una delegazione di imprenditori con lo scopo di creare opportunità di investimento nella regione.

Varie delegazioni provenienti da diverse parti del Paese e appartenenti alla Confederazione Siciliani Nord America sono state incontrate da Musumeci, il quale ha voluto risaltare l’importanza di riallacciare il ponte tra la Regione ed i siciliani all’estero, interrotta nelle passate gestioni.

Musumeci nel suo intervento ha reso noto che sia il New York Times che Forbes abbiano inserito la Sicilia come meta turistica da visitare nel 2020, ecco l’importanza di promuovere opportunità, investimenti, scambi culturali e commerciali.

Un’altra personalità presente all’incontro Vincenzo Arcobelli consigliere del Cgie e cofondatore della CSNA (Confederazione Siciliani Nord America) ha espresso la sua gratitudine nei riguardi delle iniziative portate avanti dal Governatore mettendo a disposizione tutta la rete delle associazioni sul territorio U.S.A. e favorire così ogni tipo di collaborazione.

Musumeci ha partecipato anche nel Queens a un Festival di musica italiana, a New York per la commemorazione della Giornata della Memoria con il console generale Francesco Genuardi ed anche al meeting sulla enogastronomia organizzato dallo Ief, l’Italian Export Forum presso la School of Visual Art di New York.

Il Governatore ha risaltato il forte legame e l’altissima percentuale di italo-americani di origine siciliana e di come il mercato statunitense sia uno dei più importanti a livello mondiale sia per l’esportazione dei prodotti locali soprattutto agroalimentari che per attirare investimenti nel territorio siculo. I pregiudizi e luoghi comuni sono ormai parte del passato sostituiti dalle bellezze turistiche culturali e le bontà gastronomiche.

“Il mio governo” ha precisato Musumeci “va nella direzione di consolidare il legame storico e culturale con la comunità siciliana-statunitense”

Questa è la seconda occasione in cui Musumeci visita gli U.S.A. dopo essere stato l’anno scorso all’University of Pittsburgh Medical Center per rafforzare la cooperazione tra l’Università ed il grande Centro di alta specializzazione in trapianti operante da anni a Palermo.