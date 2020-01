(ANSA) – BOLZANO, 30 GEN – Il Tour of the Alps torna dal 20 al 24 aprile sulle strade del Trentino Alto Adige e del Tirolo austriaco. Il GS Alto Garda, la società organizzatrice dell’evento, ha rivelato l’elenco ufficiale delle formazioni ai nastri di partenza. Otto saranno le compagini Uci World Tour. Ci sarà, come d’abitudine, il Team INEOS, più volte vincitore della corsa sotto la denominazione Team Sky, inclusa l’ultima edizione firmata da Pavel Sivakov. Tutto suggerisce – secondo gli organizzatori – che il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Richard Carapaz, possa essere al Tour of the Alps. Vincenzo Nibali cambia maglia ma non programma: il siciliano sarà leader della Trek-Segafredo al via di Bressanone. Già annunciate le presenze del francese Romain Bardet che con la sua Ag2r La Mondiale passerà dal TotA sulla strada della sua prima volta al Giro, del polacco Rafal Majka, già protagonista nel 2019, alla guida della Bora-hansgrohe, e di Jakob Fuglsang, capitano designato del Team Astana per il Giro. (ANSA).