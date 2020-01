(ANSA) – BOLZANO, 30 GEN – La 43.a edizione della Granfondo Dobbiaco-Cortina andrà in scena sabato 1 febbraio con l’evento “Visma Ski Classics” (42km) e domenica 2 febbraio con la gara amatoriale “Challengers” in tecnica libera (32km). I concorrenti sono attualmente oltre 2200, con i vincitori a ricevere in regalo “Giovanni” e “Ferdinando”, due tori, la cui immagine sarà raffigurata sull’assegno di gara. Tord Asle Gjerdalen e Astrid yre Slind sono reduci da una ‘sconfitta’ alla Marcialonga per mano di Berdal, il primo, e di Gjeitnes, la seconda, e avranno il dente avvelenato, ma i contenders al titolo saranno svariati; da sottolineare, tra il resto, che il fondista si è iscritto anche al contest in skating. Al via anche atleti di altri sport come Christian Danner, ex pilota di Formula1, e l’ex calciatore Patrik Andersson, difensore svedese che ha indossato tra le altre anche le maglie di Bayern Monaco e Barcellona, mentre nella gara skating di domenica spicca il nome dell’olimpionica Antonella Confortola. (ANSA).