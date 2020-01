(ANSA) – ROMA, 30 GEN – E’ rottura tra i maggiori sindacati della scuola e il ministero dell’Istruzione. I sindacati, dopo due giorni di confronto con il ministero, si dicono “del tutto insoddisfatti” per l’esito del confronto, parlano di “totale indisponibilità” rispetto alle loro richieste in merito a reclutamento e abilitazioni ed evidenziano che “le ragioni per cui sono state a suo tempo sospese le iniziative di mobilitazione vengono oggi definitivamente a cadere”.