Baseball: Cardenales si rinforzano per la Serie del Caribe

CARACAS. – Nemmeno il tempo di smaltire la sbornia per la vittoria che la direttiva dei Cardenales de Lara si é dovuta muovere per cercare di armare una squadra competitiva per la Serie del Caribe, che in questo 2020 si disputerá a San Juan (Porto Rico).

Nella “Champions de Caraibi” indosseranno la maglia della squadra barquisimetana pezzi da novanta come: Gorkys Hernández, René Reyes, Alí Castillo, Adonis García, Mayckol Guaipe e Ángel Reyes.

I Cardenales faranno il loro esordio contro i colombiani dei Vaqueros de Montería. Il match oltre ad avere il solito fascino di quando s’incrociano squadre creolo con quelle “cafeteras” avrà un plus in più, sulla panchina dei Vaqueros ci sarà il venezuelano Ozney Guillen (figlio d’arte di Osvaldo). Il fischio d’inizio é in programma alle 10 del mattino (ora di Caracas).

Guillen avrà a disposizione campioni del calibro di Jonathan Solano, Sugar Marimon, Luis Escobar, Alberto Callaspo, Anthony Vizcaya ed Arvicent Pérez.

Domenica, alle 20:00 (ora di Caracas), la formazione venezuelana affronterà i Toros del Este (Repubblica Dominicana). Lunedì se la vedrà con i Cangrejeros de Santurce (Porto Rico).

I Cardenales completeranno la sua partecipazione affrontando il campione del Messico (martedì 4 febbraio) e gli Astronautas de Chiriqui (mercoledì).

Tutte le gare avranno come scenario lo stadio Hiram Bithorn di San Juan (Porto Rico).

(di Fioravante De Simone)