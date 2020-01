A 16 anni in nero in azienda tessile, denunciati i genitori

(ANSA) – NAPOLI, 31 GEN – Ha appena 16 anni una dei 20 dipendenti in nero individuati dai carabinieri della tenenza di Arzano (Napoli) in una ditta tessile del posto durante controlli disposti dal comando provinciale dei carabinieri e svolto dai militari delle stazioni territoriali insieme a quelli del Nucleo ispettivo del lavoro. Dei 30 impiegati 20 erano senza contratto e senza copertura assicurativa e previdenziale. 4 dei lavoratori irregolari – hanno scoperto i militari – percepivano anche il reddito di cittadinanza. 21 le sanzioni amministrative applicate e 3 le prescrizioni penali per complessivi 116.420 euro. Denunciati anche i genitori della minore per violazione delle norme a tutela del lavoro degli adolescenti.(ANSA).